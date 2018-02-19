Помогает ли музыка во время тренировок - ответили ученые

В университете Брунеля (Лондон) решили проверить утверждение о том, что музыка помогает тренироваться. В эксперименте приняли участие 24 человека, для которых придумали ряд испытаний.

В частности, испытуемых заставили пробежать 400 метров на открытом стадионе под песню Фаррелла Уильямса Happy, подкаст о городах TED Radio Hours и в полной тишине. Электроэнцефалограф зафиксировал три типа мозговых волн.

Были оценены общий настрой, бодрость и усталость, а также внимательность тренирующихся. Выяснилось, что музыка ухудшала концентрацию во время тренировки. При этом она добавляла заряд бодрости и позволяла получать удовольствие от процесса занятий. Зафиксирован рост бета-частот во фронтальных и фронтально-центральных регионах коры головного мозга.

Музыка увеличила чувство удовлетворения от тренировки на 13% по сравнению с подкастом и на 28% по сравнению с тишиной.