Попугая Кешу в новом мультике озвучит Геннадий Хазанов

Не так давно стало известно о перезапуске мультфильма "Возвращение блудного попугая", только в формате мультсериала. Создатели очень хотели, чтобы домашнюю птицу озвучивал тот же голос, что и в оригинальном мультфильме. Вскоре удалось прийти к соглашению с Геннадием Хазановым, который был голосом оригинального Кеши, сообщают информагентсва.

По словам Хазанова, сценария он еще не видел, но свое согласие на участие в проекте уже дал. Таким образом, создатели мультсериала пытаются сделать своего главного героя максимально приближенным к оригиналу.

Напомним, что ранее студия "Союзмультфильм" заявила о намерении создать мультсериал о попугае Кеше, в которой тот выступал бы современным стендапером. В случае успешности проекта, "Союзмультфильм" может снять и полнометражную анимационную картину.