Популярное болеутоляющее средство может вызывать бесплодие у мужчин

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датские ученые провели исследование, которое показало, что болеутоляющее ибупрофен может вызывать бесплодие у мужчин. Специалисты из Копенгагенского университета опубликовали результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Основные тезисы приводит Science Alert.

Так, по данным датских экспертов, в 2017 году было зафиксировано 50-процентное снижение количества сперматозоидов у мужчин, которые проживают в странах Запада. Ученые утверждают, что причиной этого являются гормональные нарушения, вызванные чрезмерным использованием лекарств.

В исследовании был задействован 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Участники были поделены на две группы. Одна из них 6 недель получала умеренную дозу ибупрофена (600 мг в день, что эквивалентно трем таблеткам), а другая принимала плацебо.

После двух недель приема ибупрофена у мужчин стало отмечаться усиление выработки лютеинизирующего гормона. Он влияет на синтез тестостерона - другого гормона, который нужен для образования сперматозоидов. При увеличении концентрации лютеинизирующего гормона может возникнуть состояние, называемое компенсирующим гипогонадизмом: организм резко снижает выработку тестостерона, что в итоге приводит к бесплодию.

Также среди последствий чрезмерного приема препарата может наблюдаться снижение полового влечения, уменьшение мышечной массы, хроническая усталость и депрессия.

Ученые при этом отмечают, что у участников исследования расстройство было слабо выражено и имело временный характер. Но все же они предупреждают, что патология может быть постоянной при гораздо более длительном приеме обезболивающего и в больших дозах.-0-