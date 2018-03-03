Посол США проспорил 14 пицц норвежским дипломатам, поставив на победу американцев на Олимпиаде

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт проспорил норвежским дипломатам 14 замороженных пицц с колбасой пепперони, сообщает ТАСС.
Кеннет Брейтуэйт, занимающий должность посла США в Норвегии, в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане поспорил со своим норвежским коллегой в Вашингтоне Коре Осом о количестве медалей, которые завоюют сборные обеих стран. По мнению Кеннета, американцы должны были опередить норвежцев в итоговом протоколе медального зачета.
Однако в Пхенчхане сборная Норвегии не только стала лидером по количеству завоеванных наград, но и побила мировой рекорд. Спортсмены из скандинавской страны стали обладателями 39 наград. Сборная США выступила не так хорошо, как все ожидали. Американские спортсмены завоевали 23 медали и заняли 4-ю строчку в медальном зачете.
Теперь сотрудники посольства Норвегии в США ждут, когда им передадут 14 пицц, добытых в честном споре. Их отправят из Норвегии, чтобы дипломаты смогли насладиться "вкусом родины".-0-
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