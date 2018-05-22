Представлен трейлер ремейка сериала "Зачарованные"

Телекакнал CW был заинтересован в ремейке популярного сериала настолько, что форсировал его производство, собрал актеров и снял пилоный эпизод. Так что зрители могут оценить не только сюжет и каст новоиспеченного ремейка, но и первый трейлер.

В нем, конечно же, мы видим трех сестер и хранителя. Их роли исполняют: Мадлен Манток - старшая Мэйси, Мелони Диас в роли Мел Прюитт, а Сара Джеффери сыграет младшую сестру Мэдисон. И Руперт Эванс в роли Гарри, хранителя.

В официальном описании своего ремейка CW пишут, что нас ждет забавный и увлекательный ребут о трех сестрах, обнаруживших, что они - ведьмы. Им предстоит защита семейных уз, разрушение патриархальных устоев и, конечно же, борьба со сверхъестественным.

Над созданием ремейка работает Дженни Урман. Точной даты выхода пока нет, но известно, что смотреть сериал можно будет на канале CW по воскресеньям уже этой осенью.