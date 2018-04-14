При раскопках в Италии археологи нашли необычный скелет

При проведении раскопок на севере Италии археологи обнаружили необычные костные останки человека: вместо руки у него был нож.

Историки относят находку к 6-8 векам нашей эры. Они установили, что мужчина был захоронен в возрасте 40-50 лет. Правая рука к тому моменту у него была ампутирована, а вместо нее был протез с ножом на месте кисти. Еще одну особенность определили ученые – зубы у скелета сильно стерты. Вероятно, по предположениям, он мог пользоваться ими для закрепления протеза.