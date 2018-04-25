Продюсер "Очень странных дел" уверен, что у сериала будет 4 сезон

Исполнительный продюсер сериала "Очень странные дела" Шон Леви рассказал о том, что у проекта дела идут настолько хорошо, что нет никаких сомнений в том, что Netflix продлит его на 4 сезон.

Буквально на днях начались съемки 3 сезона. Леви также поделился и тем, что у создателей сериала уже есть довольно твердое представление о том, что будет происходить в 4 сезоне.

Продление на третий сезон "Очень странные дела" официально получили только в декабре 2017 года. Вероятно, подтверждения от кинокомпании о 4 сезоне в ближайшее время ждать не придется.