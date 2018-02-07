Профессиональные критики назвали фильм "Черная пантера" шедевром

Накануне критикам наконец-то разрешили написать рецензии на новый супергеройский фильм "Черная пантера". На портале Rotten Tomatoes кинокартина получила высший рейтинг в 100% по оценкам профессионалов.

Критики сошлись на том, что новый фильм от Marvel настоящий шедевр. Он поднимает супергеройское кино на впечатляющий новый уровень, одновременно рассказывая одну из самых захватывающих историй киновселенной. Некоторые критики отметили, что фильм пришлось ждать очень долго, но он того стоит.

Напомним, что "Черная пантера" выходит на большие экраны уже в этом месяце.