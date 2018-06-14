Прокуратура занялась делом Сталлоне о сексуальных домогательствах в начале 90-х

Полиция Лос-Анджелеса передала дело о сексуальных домогательствах в отношении американского актера Сильвестра Сталлоне в прокуратуру, сообщают информагентства. Напомним, что неизвестная женщина недавно рассказала об инциденте в офисе актера в начале 90-х годов.
Инцидент произошел около тридцати лет назад, но женщина подала заявление в полицию только сейчас. Она обвинила Сталлоне в изнасиловании. На тот момент девушке было 16 лет.
Сейчас еще предстоит установить, достаточно ли имеется доказательств для уголовного преследования. Сам Сталлоне все решительно опровергает.
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