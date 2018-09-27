Ради видео турист оседлал крокодила

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии датский биолог 22-летний Нильс Дженсен оседлал гребнистого крокодила, сообщает The Sun.

Австралийский гребнистый крокодил считается одним из крупнейших пресмыкающихся на земле.

Дженсен приманил крокодила тушей валлаби (небольшой родственник кенгуру) и, пока крокодил увлечено поедал приманку, парень несколько раз садился на спину хищнику. Друзья биолога снимали его "подвиг" на камеру. Крокодил, увлеченный трапезой, не обратил на туриста никакого внимания, хотя эксперимент мог закончиться иначе.

Австралийские власти не одобрили такое поведение датчанина, ведь у него могут появиться последователи - как туристы, так и местные. Администрация парка заявила, что австралийский гребнистый крокодил - один из самых опасных хищников на планете. И попросил посетителей парка быть благоразумными.

Сам же Дженсен признал, что его поступок был рискованным. Молодой биолог часто делает селфи с дикими животными, за это друзья прозвали его "датским Крокодилом Данди".-0-