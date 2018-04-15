Раритетный ЗИЛ-114 выставили на продажу в Германии за 1 млн евро

В Германии частный коллекционер из города Косвиг выставил на продажу лимузин ЗИЛ-114 практически за 1 млн евро.

Данный экземпляр выпущен в 1970 году и имеет пробег 46 150 километров. Владелец авто в объявлении о продаже отметил, что лимузин имеет 7-литровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил и автоматическую коробку передач. Также сообщается, что автомобиль имеет оригинальную окраску и ни разу не перекрашивался.

Машина прошла замену всех рабочих жидкостей, в ней был разобран, очищен и отрегулирован карбюратор, заменена тормозная система и поршни, говорится в объявлении.

Такая высокая стоимость автомобиля объясняется тем, что теперь таких экземпляров осталось единицы. В свое время – а автомобили сходили с конвейера московского автозавода ЗИЛ с 1967 по 1978 годы – такие модели называли “брежневскими”. Всего сошло с конвейера 113 таких моделей. Автомобили выпускали специально для кремлевского гаража – они возили членов Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и союзных республик. Как только со дня выпуска автомобиля проходило 10 лет, машину возвращали обратно на завод. Даже пригодные к эксплуатации лимузины шли под пресс.

Конструкция модели была строго засекречена, ни один экземпляр не должен был попасть к частному владельцу или в музей. Поэтому и удивительно, что выставленный на продажу ныне в Германии автомобиль попал в частные руки.

Эксперты высказывают предположение, что этот раритетный экземпляр, может быть, был подарен Генсеком Брежневым руководителям Коммунистической партии Германии, а в коллекцию попал уже после падения Берлинской стены. О других сохранившихся экземплярах данной модели сведений нет.