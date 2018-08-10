Рэпер Oxxxymiron выпустил новый клип

Рэпер Oxxxymiron выпустил 9-минутный клип на композицию Konstrukt. В ролике задействованы артисты лейбла Booking Machine, владельцем которого является исполнитель. Свои куплеты зачитали Porchy, May Wave$, Jeembo, Loqiemean, Thomas Mraz, Tveth, Souloud, Markul и Oxxxymiron.

Получилось неоднозначно. Loqiemean снялся залитым кровью и подвешенным на мясных крюках. Thomas Mraz пародирует Тимати, купаясь с розовым единорогом в бассейне. Проблематика в текстах поднимается самая разная - от романтических отношений до глобальных проблем человеческого общества.

Видеоклип выпущен в преддверии большого рэп-фестиваля, в котором примут участие большая часть участников клипа. Ожидается, что и сам Oxxxymiron почтит вниманием своих поклонников. Это выступление станет первым и единственным в текущем году.

Booking Machine, как сообщается на официальном сайте команды, - объединение нового типа: и концертное агентство, и команда менеджеров для избранных артистов, и вдумчивый маркетинг. Как уточняется, главная цель объединения - "развитие бескомпромиссной и самобытной музыки до уровня, на котором она сможет составить реальную конкуренцию отупляющей индустрии развлечений".