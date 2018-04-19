Репетитор из Сингапура незаконно помогала школьникам с экзаменами

Репетитор Тан Жиа Ян из Сингапура помогла нескольким абитуриентам сдавать экзамен нечестными методами.

Ян приходила в аудиторию как абитуриент, фотографировала экзаменационные задания на телефон, спрятанный на груди, и отправляла снимки коллегам в офис. Задания коллеги решали и через микронаушник сообщали школьникам. Всего установлено 27 таких случаев. Репетитору грозит до трех лет заключения и немалый штраф.

Причина такой незаконной помощи была в том, что репетиторское агентство обещало родителям возвратить деньги, если абитуриенты не сдадут экзамены.