Репетитор из Сингапура незаконно помогала школьникам с экзаменами

Репетитор Тан Жиа Ян из Сингапура помогла нескольким абитуриентам сдавать экзамен нечестными методами.
Ян приходила в аудиторию как абитуриент, фотографировала экзаменационные задания на телефон, спрятанный на груди, и отправляла снимки коллегам в офис. Задания коллеги решали и через микронаушник сообщали школьникам. Всего установлено 27 таких случаев. Репетитору грозит до трех лет заключения и немалый штраф.
Причина такой незаконной помощи была в том, что репетиторское агентство обещало родителям возвратить деньги, если абитуриенты не сдадут экзамены.
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