Режиссер "Игры престолов" снимет приквел к сериалу "Клан Сопрано"

Алан Тейлор снимет приквел к сериалу "Клан Сопрано", сообщает журнал Variety. Тейлор известен благодаря режиссуре эпизодов сериала "Игра престолов", "Безумцы", "Top 2: Царство тьмы" и "Терминатор: Генезис".

Компания New Line еще в марте объявила о подготовке к съемкам фильма. Он поведает о событиях, которые предшествовали сюжету "Клана Сопрано". Автор сериала Дэвид Чейз будет работать над фильмом как режиссер и автор сценария. Также к проекту присоединится Лоуренс Коннер, ранее работавший с сериалом.

Сейчас фильм называется "Святые из Ньюарка". Он расскажет о штате Нью-Джерси 60-х годов и о столкновениях общин, которые приводили к жертвам. Главными героями ленты станут родители основного персонажа сериала Тони Сопрано, также будет задействован его дядя Джуниор.