Ричард Гир снимется в телесериале после 30-летнего перерыва

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме "Красотка"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в телесериале. Звезда примет участие в съемках телефильма "Мать, отец, сын", сообщает портал Deadline.

Британская компания BBC пригласила 69-летнего артиста исполнить главную роль в новом телепроекте. По словам актера, он с большим энтузиазмом воспринял подобное предложение.

Планируется, что во время работы над восьмью сериями "Мать, отец, сын" партнерами Гира по съемочной площадке будут британские актеры Хелен Маккрори и Билли Хоул.

Режиссером телесериала выступит Том Роб Смит, известный по проекту "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Съемки "Мать, отец, сын", которые начнутся летом 2018 года, будут проходить в Лондоне, а также в Испании.

По сюжету, успешный американский бизнесмен (Ричард Гир) пытается справиться с последствиями недавнего развода. Его бывшая жена (Хелен Маккрори) живет в Великобритании, как и их сын (Билли Хоул), которому предстоит пойти по стопам отца и возглавить крупный медиабизнес.

Ричард Гир - популярный американский актер, снявшийся в таких известных фильмах как "Чикаго", "Красотка", "Порочная страсть", "Хатико: Самый верный друг".-0-