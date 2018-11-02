Ридли Скотт снимет вторую часть "Гладиатора"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт намерен снять продолжение культового фильма "Гладиатор". В настоящее время он ведет переговоры с киностудией Paramount, сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Проект пока находится на начальной стадии реализации. Однако уже известно, что режиссерское кресло займет сам Ридли Скотт, автор оригинальной картины о гладиаторе Максимусе. Для создания сценария приглашен Питер Крэйг, известный по работе над фильмами "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1" и "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2".

Планируется, что в сиквеле "Гладиатора" речь пойдет о судьбе мальчика Луция - племянника императора Коммода, которого воин Максимус спас от жестокого дяди в первой части фильма.

Историческая драма "Гладиатор" режиссера Ридли Скотта вышла на экраны в 2000 году. Главные роли в картине блестяще исполнили актеры Рассел Кроу и Хоакин Феникс. Фильм был отмечен пятью премиями "Оскар", двумя премиями "Золотой глобус", четырьмя премиями Британской киноакадемии (BAFTA). Мировые кассовые сборы "Гладиатора" превысили $457 млн.-0-