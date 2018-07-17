Робертино Лоретти завершает свою музыкальную карьеру

На международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске итальянский певец Робертино Лоретти сообщил, что завершает музыкальную карьеру. Причиной ухода певца со сцены стало его состояние здоровья. На сцену фестиваля ему пришлось подниматься с посторонней помощью, а стоял он, опираясь на спинку стула и трость.

Также, во время общения с журналистами на фестивале искусств "Славянский базар" он рассказал, что в последнее время его самочувствие сильно ухудшилось. По словам 71-летнего исполнителя, в результате недавно перенесенного инсульта у него отнялись ноги.

Осенью певец планирует отправиться в прощальный гастрольный тур, после чего вернется к собственному бизнесу: в начале 1970-х он открыл неподалеку от дома магазин продовольственных товаров, кафе-мороженое и пекарню. Сейчас певец намерен заняться преподаванием.

"Мне хочется передать свои знания молодым, рассказать секреты, научить их владеть голосовым аппаратом, подавать себя, — рассказал Лоретти. — Например, меня пригласили преподавать в Академии музыки в Санкт-Петербурге. Я уже давал там мастер-классы для русских ребят, сейчас же поеду туда уже в статусе педагога".