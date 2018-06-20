Родившийся в парижской электричке ребенок сможет бесплатно ездить по городу до 25 лет

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок, который появился на свет в парижской электричке, сможет до 25 лет бесплатно ездить в поездах городских линий, сообщает BBC.

Оператор парижского городского транспорта RASP решил подарить 25 лет бесплатного проезда младенцу.

Малыш появился на свет 19 июня в 11:40 по местному времени. Помощь роженице оказывали другие пассажиры, а также сотрудники экстренных служб и персонал электрички. Пока длились роды, движение на железнодорожной ветке было приостановлено. Вагон, где находилась роженица, пришлось эвакуировать.

Позднее представители RASP сообщили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Поскольку случай был необыкновенный, компания поздравила новорожденного малыша, вручив ему оригинальный подарок.-0-