Родившийся в парижской электричке ребенок сможет бесплатно ездить по городу до 25 лет

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок, который появился на свет в парижской электричке, сможет до 25 лет бесплатно ездить в поездах городских линий, сообщает BBC.
Оператор парижского городского транспорта RASP решил подарить 25 лет бесплатного проезда младенцу.
Малыш появился на свет 19 июня в 11:40 по местному времени. Помощь роженице оказывали другие пассажиры, а также сотрудники экстренных служб и персонал электрички. Пока длились роды, движение на железнодорожной ветке было приостановлено. Вагон, где находилась роженица, пришлось эвакуировать.
Позднее представители RASP сообщили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Поскольку случай был необыкновенный, компания поздравила новорожденного малыша, вручив ему оригинальный подарок.-0-
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