Роналду массово обвиняют в изнасилованиях

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский футболист Криштиану Роналду может быть причастен к изнасилованию четырех женщин, сообщает британское издание The Sun.

Скандал вокруг известного футболиста начал разгораться в конце сентября, когда американская модель Кэтрин Майорга сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что Роналду изнасиловал ее в номере отеля Лас-Вегаса в июне 2009 года. По ее словам, в 2010 году она подписала документ о неразглашении с юристами игрока, за молчание женщина получила $375 тыс. Сам Криштиану Роналду отверг обвинения в изнасиловании и заявил в своем Instagram: "Кто-то хочет сделать себе рекламу на моем имени. Это нормально".

Между тем адвокат Кэтрин Майорги Лесли Стовэлл сообщил, что изучает заявления еще трех женщин с аналогичными обвинениями в адрес португальского футболиста. По его словам, одна из жертв изнасилования также утверждает, что после случившегося подписала соглашение о неразглашении с футболистом. Информация по еще двум заявлениям женщин, возможно, переживших подобный опыт, проверяется.-0-