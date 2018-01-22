Самая большая в мире снежная картина создана в Китае

22 января, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. Самая большая в мире снежная картина и самый длинный ледяной бар созданы в китайском городе Тунхуа.
Картина из снега площадью более 2 220 кв.м расположена на поверхности замерзшей реки Хуньцзян и выполнена из экологически чистых материалов. Длина ледяной барной стойки на берегу реки превысила 100 м. Картина и барная стойка внесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Заместитель председателя городского Комитета по развитию туризма Яо Юань выразил надежду, что установленные рекорды позволят повысить туристическую привлекательность города.-0-
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