Самая большая в мире снежная картина создана в Китае

22 января, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. Самая большая в мире снежная картина и самый длинный ледяной бар созданы в китайском городе Тунхуа.

Картина из снега площадью более 2 220 кв.м расположена на поверхности замерзшей реки Хуньцзян и выполнена из экологически чистых материалов. Длина ледяной барной стойки на берегу реки превысила 100 м. Картина и барная стойка внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Заместитель председателя городского Комитета по развитию туризма Яо Юань выразил надежду, что установленные рекорды позволят повысить туристическую привлекательность города.-0-