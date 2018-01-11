Самый первый Land Rover Defender хотят восстановить к 70-летию компании

Компания Land Rover (Великобритания) собирается восстановить уникальный автомобиль. По сообщениям новостных агентств, речь идет о первом экземпляре модели Defender.

Данный экземпляр сошел с конвейера в далеком 1948 году. Тогда его представили на выставке в Амстердаме. Затем его снова вывозили за пределы страны в 1960 г. Последний раз Defender покидал заводские стены в 80-ые и после этого, как считалось, был утерян.

Вскоре после обнаружения раритета в кустах, его приобрел анонимный коллекционер. Вначале он хотел выполнить реставрацию машины, но затем передумал. Тогда к находке проявили интерес в Jaguar Land Rover Classic.

Наступивший год является юбилейным для компании, поэтому восстановление станет отличным подарком для Land Rover на 70-летие.

Модель с таким наименованием выпускали в течение нескольких десятилетий, вплоть до 29 января 2016 года.