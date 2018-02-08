Самый стильный блогер оказался преступником

Выяснилось, что модный блогер Драгос Пэтрунжел всего лишь мошенник. В Англии его уже окрестили "самым модным вором".
Блогера обвиняют в краже вещей. Адвокаты парня рассказывают, что к этому его подтолкнули видеоуроки на YouTube. Именно там он научился размагничивать защитные этикетки и даже купил специальное устройство на ebay.
Блогера поймали во время попытки украсть очки из супермаркета Tesco. Во время проведения обыска в квартире, было найдено множество дизайнерских вещей, которые он украл. Общая стоимость украденной одежды составляет более тысячи фунтов.
Правда, доказать факт кражи удалось только в семи случаях. Суд приговорил 23-летнего молодого человека к 150 часам исправительных работ. Также он должен будет выплатить штраф в размере 170 фунтов, что гораздо меньше общей суммы убытка, который понесли бутики. Также модник лишился всей украденной одежды, ее вернули обратно в магазины.
Блогер вырос в Италии, где по его словам и приобрел привычку стильно одеваться. Но когда у него возникали финансовые трудности, он прибегал к незаконным способам обновить гардероб. Популярность вскружила ему голову, и Драгос стал воровать уже не из-за нужды, а из-за жажды стать еще популярнее.
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