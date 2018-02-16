Саундтрек к фильму "Король Лев" напишет Элтон Джон, а споет его Бейонсе

Компания Disney снимет фильм по мотивам мульфильма "Король Лев" 1994 года. Выпуск киноленты запланирован на лето 2019 года. Одну из главных ролей в нем исполнит певица Бейонсе, которая сыграет львицу Налу. Песню для фильма напишет Элтон Джон, автор легендарных хитов из мультика. Исполнит саундтрек также Бейонсе.
Также в фильме будут звучать четыре композиции из оригинального мультфильма - "Can You Feel The Love Tonight?", "Hakuna Matata", "I Just Can't Wait To Be King" и "Circle of Life". Новая песня от Элтона Джона и Бейонсе прозвучит в финале.
Напомним, что за песню "Can You Feel The Love Tonight?" Элтон Джон был удостоен премии "Оскар" в 1995 году.
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