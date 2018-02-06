Селена Гомес две недели боролась с депрессией в клинике

Селена Гомес продолжает бороться с депрессией. В прошлом месяце она даже обратилась в одну из реабилитационных клиник в Нью-Йорке, чтобы поправить свое психическое состояние. Она прошла курс лечения и сейчас чувствует себя хорошо.
В прошлом году Селена часто страдала из-за проблем со здоровьем. Она пережила пересадку почки и волчанку. Примерно в середине января она обратилась к профессиональным медикам, чтобы поправить свое психическое здоровье и выйти из депрессивного состояния. Близкие звезды сообщают, что она прошла все этапы реабилитации, и ее здоровье пришло в норму.-0-
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