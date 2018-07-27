Селена Гомес побила рекорд Бейонсе в Instagram

23 июля певица Селена Гомес отпраздновала не только свой день рождения, но и свою победу в Instagram. Ее пост в соцсети набрал 1 млн "лайков" за рекордно короткое время. Ранее этим рекордом могла похвастаться еще одна поп-певица – Бейонсе.

Вечером после праздника девушка опубликовала серию фото с вечеринки в честь дня рождения. Всего за 13 минут пост собрал 1 млн "лайков". Таким образом, был устанавлен рекорд по скорости.

Ранее "скоростной" рекорд принадлежал Бейонсе и сразу двум ее постам в Instagram – в одном певица объявляла о беременности, во втором показывала первое фото новорожденных двойняшек.