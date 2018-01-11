Серена Уильямс и ее 4-месячная дочь украсили обложку Vogue

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серена Уильямс и ее 4-месячная дочь Алексис Олимпия украсили обложку февральского номера американского Vogue. Об этом пишет журнал Hello!

Дочка прославленной теннисистки стала самой юной героиней обложки американского Vogue за всю историю его существования. Автор снимка - легендарный фотограф Марио Тестино.

Сама Серена Уильямс призналась, что заплакала от восторга, когда увидела готовую обложку.

В свежем журнале Vogue размещено также интервью теннисистки, в котором она делится с читателями своим опытом материнства и рассказывает о том, как дочь изменила ее взгляды на жизнь.

"Я решила, что мы с дочерью будем проводить каждый день вместе до тех пор, пока ей не исполнится 18. Сейчас мне 36 лет, и когда я смотрю на свою малышку, вспоминаю, что она была одной из моих детских мечт. До того, как теннис захватил всю мою жизнь. Когда я была еще обычной девочкой, играющей в куклы", - говорит Серена.

Также спортсменка отметила, что рождение дочери изменило ее: "Вся моя тревожность исчезла с рождением Олимпии. Теперь я знаю, что дома меня ждет самый прекрасный человек на свете и мне не нужно выигрывать матч за матчем, чтобы что-то еще доказать. Мне не нужны деньги, титулы или престиж. Мне хочется, чтобы это все у меня оставалось, но я не стремлюсь к ним, как раньше. Теперь эти вещи вызывают во мне совершенно иные чувства".

Публикация от Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) Янв 10, 2018 at 6:41 PST

Кстати, у малышки Олимпии есть аккаунт в Instagram, у нее 224 тыс. подписчиков. Фото обложки Vogue также размещено на страничке звездной девочки. За сутки снимок набрал свыше 50 тыс. просмотров.-0-