Сериал "Очень странные дела" оказался самым популярным проектом Netflix

Сериал "Очень странные дела" стал самым успешным проектом стримингового сервиса Netflix. Данные предоставила компания Nielsen, занимающаяся подсчетом просмотров проектов Netflix.

Сообщается, что количество просмотров сериала "Очень странные дела" в несколько раз превысило показатели остального контента сервиса. Премьеру сериала братьев Даффер посмотрели около 25 миллионов человек, тогда как "Защитники" собрали менее 10 миллионов.

Среди полнометражных проектов лучшим оказался боевик "Яркость", который при этом получил негативные отзывы критиков.