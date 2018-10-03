Сериал "Универ" официально закрыт

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях вышел заключительный эпизод сериала "Универ". Об этом сообщили актеры сериала на своих страницах в Instagram.

"Универ" и "Универ. Новая общага" суммарно выходили на канале "ТНТ" 10 лет. За это время изменились не только главные герои (когда-то в сериале играли Мария Кожевникова, Виталий Гогунский, Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян и другие), но и жизни актеров.

Вышедшая на днях заключительная серия спровоцировала актеров на эмоции. Они решили попрощаться с сериалом на своих страницах в Instagram.-0-