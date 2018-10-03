Сериал "Универ" официально закрыт

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях вышел заключительный эпизод сериала "Универ". Об этом сообщили актеры сериала на своих страницах в Instagram.
"Универ" и "Универ. Новая общага" суммарно выходили на канале "ТНТ" 10 лет. За это время изменились не только главные герои (когда-то в сериале играли Мария Кожевникова, Виталий Гогунский, Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян и другие), но и жизни актеров.
Вышедшая на днях заключительная серия спровоцировала актеров на эмоции. Они решили попрощаться с сериалом на своих страницах в Instagram.-0-
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Часть 1. Ну, вот и все. Конец)) Невозможно описать все мои чувства и мысли тут, в одном посте... но это были одни из самых лучших лет в моей жизни! Я благодарна каждому, кто был причастен к этому проекту!!! Каждому! Создателям, участникам, партнерам, зрителям... за эти 7 лет так много всего произошло.... «Универ» перевернул мою жизнь с ног на голову.. мне было 25 лет, когда я прошла пробы на роль Марии Беловой и...понеслось... Спасибо всем кто смотрел, кто сопереживал, ждал новых серий, писал новые серии, монтировал и утверждал ... это был огромный жизненный этап, который... закончился но всему рано или поздно приходит конец. Мы выросли. Жизнь идёт дальше! Но хэштег #универчиклюбименький я навсегда сохраню в своём сердце Ps: и кстати, на имя Маша я тоже уже откликаюсь
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Часть 2. Ну, вот и все. Конец)) Невозможно описать все мои чувства и мысли тут, в одном посте... но это были одни из самых лучших лет в моей жизни! Я благодарна каждому, кто был причастен к этому проекту!!! Каждому! Создателям, участникам, партнерам, зрителям... за эти 7 лет так много всего произошло.... «Универ» перевернул мою жизнь с ног на голову.. мне было 25 лет, когда я прошла пробы на роль Марии Беловой и...понеслось... Спасибо всем, кто смотрел, кто сопереживал, ждал новых серий, писал новые серии, монтировали... это был огромный жизненный этап, который... закончился но всему рано или поздно приходит конец. Мы выросли. Жизнь идёт дальше! Но хэштег #универчиклюбименький я навсегда сохраню в своём сердце Ps: и кстати, на имя Маша я тоже уже откликаюсь
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Как Универ закончился? А вот так, закончился! Вчера была последняя серия десятилетней истории, которая зацепила многих. Я уже много писал о том, как я отношусь к этой главе в своей жизни. Это было круто! Это было мощно! Это было по-настоящему! Для многих этот проект стал поворотным событием. Чтобы вы понимали, я даже с женой познакомился в свой первый день съемок в Универе. Не хочется еще что-то говорить.. просто спасибо всем, кто следил за жизнью героев, которых мы играли, спасибо, что уже скучаете. Я уверен, мы все будем скучать тоже! #УниверНавсегда Теперь увидимся во влогах, услышимся в песнях
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