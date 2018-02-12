Сети супермаркетов пришлось поменять инструкции на тележках из-за обиженных женщин

Женщины подняли целый бунт по поводу изображенного на инструкции на тележке силуэта в платье. Из-за этого британской сети супермаркетов пришлось менять инструкции на абсолютно всех тележках.

Сообщается, что женщины-активистки усмотрели в этом сексизм. По их словам, это лишь поддерживает стереотип о том, что именно женщина ходит в супермаркеты, воспитывает детей и прочее. Они твердо убеждены, что в современном обществе эти же роли выполняют и мужчины.

Вся шумиха началась после того, как жительница Манчестера в субботу 10 февраля сделала пост об этом в своем аккаунте в Twitter. После, она удалила публикацию, но скандал уже было не остановить. Женщин поддержала организация "Отцы за справедливость", которая потребовала, чтобы супермаркет немедленно "прекратил гендерный апартеид".

Представитель сети супермаркетов уже сделал заявление, что инструкции начали менять. Так, замену произвели примерно на 20 тыс. тележках. Теперь на инструкции будет красоваться человечек в штанах.