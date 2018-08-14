Шарик из "Простоквашино" завел Instagram-аккаунт

Один из главных героев мультфильма "Простоквашино" завел Instagram-аккаунт. Первопроходцем в социальные сети стал пес Шарик. Эту информацию сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
Сообщается, что Шарик будет делиться с подписчиками закулисными подробностями жизни в Простоквашино. Также на киностудии рассказали, что пес в своем аккаунте будет соблюдать современные тенденции и флешмобы социальной сети. В пресс-релизе рассказывается, что Шарик любит делать фото кота Матроскина в разных ракурсах: спящим в коробке или мудрым фермером.
Появление самостоятельного аккаунта Шарика в социальной сети связано с последней серией мультфильма. Она называется "Шарик хочет телефон" и рассказывает о том, как пес заводит своей профиль в соцсетях.
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