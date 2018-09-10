Шнуров появился с новой спутницей

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров впервые после развода с бывшей супругой Матильдой появился с новой спутницей, сообщает портал Super.

Шнуров пришел вместе с ней на церемонию вручения 16-й ежегодной премии "Человек года 2018" по версии журнала GQ. Он назвал имя - девушку зовут Варварой. Музыкант сказал, что она поэтесса.

Шнуров объявил о разводе с супругой Матильдой в конце мая.-0-