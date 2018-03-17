Швейцарские студенты сделали "боковой" портрет на отвесной стене - видео

Группа студентов из Швейцарии опубликовала групповое фото на отвесной скале в ходе восхождения на Альпы. Снимок сделан на высоте 2 473 метра и в при этом в необычном ракурсе.

Для создания "отвесной" фотографии использовали веревки и иное альпинистское снаряжение. На гору студентов доставил вертолет.

Ранее они тренировались на четырехэтажном здании кампуса.