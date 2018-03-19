19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки сольного фильма о Бэтмене начнутся не ранее 2019 года. Отсрочка связана с тем, что этот проект перестал быть приоритетным для студии Warner Bros. Об этом сообщает издание Heroic Hollywood.
В настоящее время все ресурсы студии пойдут на производство следующих фильмов: "Шазам", "Чудо-женщина 2" и, возможно, сольной кинокартины, посвященной Джокеру. В связи с этим фильм о Бэтмене появится на больших экранах не раньше 2020-2021 годов.
Кому достанется роль главного героя, пока неизвестно. Сообщается, что в качестве постановщика фильма выступит Мэтт Ривз.
Напомним, что впервые о сольном кинопроекте заговорили еще в 2014 году. Однако по различным причинам студия постоянно переносила дату начала съемок.-0-
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