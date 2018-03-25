Скоро люди смогут читать мысли друг друга - исследователи

Американский нейрохирург, сотрудник Вашингтонского университета Эрик Лейтардт проводит сложнейшие операции на головном мозге, а также изучает его возможности и ищет способы расширения этих возможностей.

Вместе с коллегами из Исследовательского бюро армии США Лейтардт исследовал 12 больных эпилепсией. Выяснилось, что мозг этих людей декодирует сложные компоненты речи. Главное - научиться распознавать этот язык мозга. На основании своих исследований Лейтардт пришел к выводу, что люди смогут общаться при помощи телепатии.

Медик считает, что это вопрос времени. Он уверен: наступит момент, когда ученые разработают имплантат, который будет работать по принципу смартфона, и люди смогут общаться при помощи мыслей. Лейтардт считает, что к мозгу человека можно будет подключить интерфейс и выполнять различные действия, а ключом будет способность нейронов мозга взаимодействовать.

Лейтардт уверен, что смог бы сам изобрести имплантат для мозга. Все зависит от финансирования проектов и совершенствования программ и кодов.