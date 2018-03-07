Собака укусила актера во время спектакля, но он мужественно доиграл сцену

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайских социальных сетях набирает популярность видеоролик, где собака внезапно выбежала на сцену театра и укусила актера. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в оперном театре китайской провинции Фуцзянь. Несмотря на атаку грозного животного, выбежавшего из-за кулис, актер продолжил играть сцену.

Зрители оценили мужество и выдержку актера, они отреагировали на неожиданный "поворот сюжета" бурными овациями.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео этого инцидента пишут, что актер проявил истинную любовь к театру, не испугавшись собаки и продолжив свою работу.-0-