Собака укусила актера во время спектакля, но он мужественно доиграл сцену

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайских социальных сетях набирает популярность видеоролик, где собака внезапно выбежала на сцену театра и укусила актера. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в оперном театре китайской провинции Фуцзянь. Несмотря на атаку грозного животного, выбежавшего из-за кулис, актер продолжил играть сцену.
Зрители оценили мужество и выдержку актера, они отреагировали на неожиданный "поворот сюжета" бурными овациями.
Пользователи соцсетей в комментариях к видео этого инцидента пишут, что актер проявил истинную любовь к театру, не испугавшись собаки и продолжив свою работу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4236 BYN
|2.425 BYN
|2.436 BYN
|USD
|1.9649 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4743 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN