"Союзмультфильм" планирует сделать попугая Кешу стендапером

Студия "Союзмультфильм" планирует дать истории о попугае Кеше новую жизнь. О домашней птичке снимут мультсериал, в котором из Кеши сделают своеобразного стендапера.

По словам председателя правления компании Юлии Слащевой, работа над реализацией проекта уже началась. Пока планируется создать только пилотную серию мультсериала, а если она произведет впечатление на зрителя, то все это перерастет в полноценный сериал. Но создатели смотрят дальше и уже думают о создании полноценного мультфильма.

Напомним, что недавно "Союзмультфильм" выпустил "Возвращение в Простоквашино", который является новой версией истории о Дяде Федоре.