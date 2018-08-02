Создатель "Шерлока" снимет сериал по книге "Жена путешественника во времени"

Кадр из фильма "Жена путешественника во времени"

Один из создателей сериала "Шерлок" Стивен Моффат в ближайшее время планирует заняться съемкой сериала по мотивам бестселлера Одри Ниффенеггер "Жена путешественника во времени".

Книга рассказывает о библиотекаре Генри Детембле, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница Клэр, живет обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа.

Роман уже был экранизирован Робертом Швентке в 2009 году, тогда главные роли исполнили Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана. Самого Моффата роман в 2006 году вдохновил на создание серии "Доктора Кто" "Девушка в камине"(2 сезон, 4 серия).