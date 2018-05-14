Специалисты назвали самые полезные для сердца продукты

Для того чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему и избежать проблем со здоровьем, специалисты предлагают людям ввести в свой рацион некоторые продукты.
К примеру, орехи. Они помогают работе головного мозга и запускают систему фильтрации холестерина за счет обильного количества витамина Е.
Второй продукт, отличившийся способностью выводить из организма токсичные вещества, – это овсяная каша. Сократить риски образования тромбов помогут цитрусовые.
В рацион также должны входить следующие продукты: томаты, картофель и соевые продукты.
Если вы сладкоежка, то можете побаловать себя кусочком черного шоколада, который предотвращает воспаления в организме.
Однако не стоит увлекаться и есть слишком много орехов и шоколада. Ведь в слишком большом количестве они могут навредить здоровью и фигуре.
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