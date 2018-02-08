Spice Girls собираются в мировое турне

Популярная британская поп-группа Spice Girls уже планирует мировой тур. Об этом сообщает портал TMZ.
В мировой тур группа отправится в конце лета текущего года. Для начала Spice Girls выступят на сценах Великобритании, а потом отправятся в США. Также издание сообщает, что группа будет выступать со своими старыми песнями и записывать новые не планирует.
В начале февраля зарубежные СМИ сообщили о воссоединении группы.
Женская поп-группа Spice Girls появилась в 1994 году, ее синглы множество раз возглавляли хит-парады.-0-
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