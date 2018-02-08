Spice Girls собираются в мировое турне

Популярная британская поп-группа Spice Girls уже планирует мировой тур. Об этом сообщает портал TMZ.

В мировой тур группа отправится в конце лета текущего года. Для начала Spice Girls выступят на сценах Великобритании, а потом отправятся в США. Также издание сообщает, что группа будет выступать со своими старыми песнями и записывать новые не планирует.

В начале февраля зарубежные СМИ сообщили о воссоединении группы.

СМИ сообщают о воссоединении Spice Girls Предварительно, гонорар каждой участницы Spice Girls будет составлять более четырнадцати миллионов долларов.

Женская поп-группа Spice Girls появилась в 1994 году, ее синглы множество раз возглавляли хит-парады.-0-