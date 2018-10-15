Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре на премии GQ "Человек года-2018" Сергей Шнуров появился с новой избранницей, 26-летней светской львицей Ольгой Абрамовой. Шнуров в тот вечер назвал свою спутницу "поэтессой Варварой".

Через какое-то время поклонники заметили пару в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Сергей подтвердил, что планирует жениться. Как сообщает телеканал "78", Сергей Шнуров и Ольга Абрамова распишутся семнадцатого ноября. Пара планирует сделать это без гостей.-0-