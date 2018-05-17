Стэн Ли потребовал у своих партнеров миллиард долларов

Легенда комиксов Marvel Стэн Ли, несмотря на свой возраст, находит силы на отстаивание своих прав и интересов. Это подтверждает судебное разбирательство, которое началось по инициативе Ли. Ответчиками будут его бывшие партнеры по медиа-компании Pow! Entertainment.
В иске утверждается, что Pow! Entertainment запланировали заключить фиктивную сделку по продаже компании, используя имя и имидж Стэна Ли, чтобы получить финансовую выгоду. Ответчики на данный момент не комментируют ситуацию.
В начале 2018 года Стэн Ли уже обращался в правоохранительные органы по поводу пропажи нескольких миллионов долларов с его банковских счетов. Следственному комитету был предоставлен крупный список лиц, который имел доступ к активам Стэна. В ходе расследования было выяснено, что часть украденных денег была потрачена на покупку дорогой недвижимости.
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