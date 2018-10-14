Стивен Хокинг предсказал вымирание людей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский физик Стивен Хокинг считал, что обычного человека могут вытеснить генетически модифицированные люди. Об этом он написал в книге "Короткие ответы на серьезные вопросы". О содержании книги рассказывает The Sunday Times.

По мнению Хокинга, в недалеком будущем людям станет доступна возможность улучшить ДНК, усилить память, интеллект, иммунитет и продлить продолжительность жизни. По мнению ученого, появление генетически улучшенных людей приведет к вымиранию обычных людей.

Книга Хокинга поступит в продажу в середине октября.

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Всемирную известность приобрел после публикации в апреле 1988 года его книги "Краткая история времени". Ее издали общим тиражом более 10 млн экземпляров.-0-