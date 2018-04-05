Стивен Спилберг хочет превратить Индиану Джонса в женщину

Режиссер известной кинофраншизы с Харрисоном Фордом в главной роли "Индиана Джонc" планирует сделать главным героем последующих частей фильма женщину, сообщают иностранные СМИ.

Стивен Спилберг поделился мнением, что персонаж готов принять новую форму. По его словам, нет ничего неправильного в том, чтобы сделать женщину главным героем франшизы. Естественно, главный герой в связи со сменой пола претерпит некоторые изменения. Так, имя Джонс поменяют на созвучное Джоан.

Правда, в новом амплуа главного героя мы увидим только через один фильм. Харрисон Форд снимется в последней части киноленты, выход которой запланирован на 2020 год. Спилберг официально подтвердил, что история продолжит свое существование и после ухода Форда.