Столетние атлеты установили мировые рекорды

Американские бегуны Джулия Хокинс и Орвилл Роджерс установили новые мировые рекорды в беге в своей возрастной категории – спортсменов старше 100 лет.

Рекорды возрастные спортсмены установили в рамках чемпионата USATF Masters Indoor Championships: Джулии на момент соревнований исполнилось 102 года, а Орвиллу – 100.

Джулия Хокинс прошла беговую дистанцию в 60 метров за 24,79 секунды, а Орвилл Роджерс – за 19,13 секунды – это стало мировым рекордом среди людей старшей возрастной группы. Оба атлета после забега чувствовали себя хорошо.