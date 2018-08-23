Стоматологи смогут восстановить зуб с удаленным нервом

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из США разработали гидрогель, который позволит сделать чистку корневого канала менее разрушительной, сообщает New Wise.

Чистка корневого канала - одна из самых неприятных стоматологических процедур. В ходе нее врач сверлит в зубе отверстие, через которое удаляет пораженную инфекцией мягкую ткань, после чего заполняет освободившееся пространство гуттаперчей и закрывает отверстие пломбой.

Ученые предлагают заполнять очищенную полость не гуттаперчей, а специальным белковым гидрогелем, который стимулирует рост новых кровеносных сосудов.

В настоящее время гель проходит испытания на собаках. Если испытания пройдут успешно, исследователи запустят клинические тесты с участием людей. Помимо этого, продолжается работа над составом вещества: ученые намерены придать ему дополнительные антимикробные свойства.-0-