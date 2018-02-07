Сценаристы "Игры престолов" снимут новую серию фильмов по вселенной "Звездных войн"

Создание новой серии "Звездных войн" доверили Дэвиду Бениоффу и Дэну Бретт Уайссу. Именно они являются сценаристами самого популярного сериала современности "Игра престолов". К работе над новым проектом они приступят после завершения съемок последнего сезона сериала.

Президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отметила, что Дэвид и Дэниел являются одними из лучших сценаристов наших дней. Она считает, что мужчины смогут вывести историю "Звездных войн" на новый уровень.

Сообщается, что серия эпизодов, над которой будут работать сценаристы "Игры престолов", не будет иметь связи с предыдущими эпизодами "Звездных войн" и теми, которые еще выйдут в ближайшие годы. Это будет самостоятельная история, базирующаяся на законах киновселенной.