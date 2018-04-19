Суд обязал Дэвида Копперфилда раскрыть тайну фокуса с исчезновением

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский суд в штате Невада обязал знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда раскрыть тайну фокуса с исчезновением группы людей со сцены. Об этом сообщает ТАСС.

Суд занимался рассмотрением дела против Копперфильда после того, как на мага подал иск гражданин Великобритании Гэвин Кокс. Истец утверждает, что получил сильные травмы во время участия в номере с исчезновением в 2013 году.

Отмечается, что тайну фокуса во исполнение требования суда раскрыл продюсер шоу Копперфильда и его близкий друг Крис Кеннер. Он продемонстрировал технику выполнения знаменитого трюка в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе.

Как оказалось, во время трюка, когда из подвешенной клетки на сцене одновременно исчезают около 12 человек, ассистенты иллюзиониста выводят участников по проходам из темных штор, а затем возвращают их обратно. Именно в ходе такого путешествия в темноте британец Гэвин Кокс упал и получил травмы, на лечение которых, по его заявлению, он потратил $400 тыс. Поэтому Гэвин подал в суд на Копперфильда и отель, требуя выплаты компенсации.

Сторона Копперфильда утверждает, что на пути участников в этом трюке нет преград, которые могли бы привести к травме. Фокус успешно исполнялся свыше 15 лет подряд, был отработан до мелочей и никогда не приводил к травмированию участников.-0-