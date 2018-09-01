Суд оштрафовал жителя Нидерландов за призывы в сети убить Санта-Клауса

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах судья приговорил жителя к штрафу в размере 300 евро за призывы убить Санта-Клауса. Об этом сообщает RTV Utrecht,

Обвиняемый написал на своей странице в Facebook, что выдаст приз тому, кто убьет Санта-Клауса, чтобы больше никогда не отмечать этот зимний праздник.

Автор сообщения пробовал убедить суд, что он пошутил, но судья не внял его доводам и принял решение назначить штраф за призывы к насилию.-0-