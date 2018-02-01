Суд отклонил иски против актера Джима Керри

Суд отклонил иск в отношении Джима Керри в связи с самоубийством его экс-девушки Катрионы Уайт, сообщают информагентства. Напомним, что ранее мать девушки обвинила актера Джима Керри в причинении смерти в результате противоправных действий. Она убеждена, что смерть ее дочери наступила в результате передозировки нелегальных лекарственных препаратов, которые для нее добывал Керри.
К слову, такой же иск в отношении актера подал и сценарист Марк Бертон, супруг погибшей. Керри все обвинения решительно отрицает. Он считает, что все это лишь жестокая попытка воспользоваться ситуацией.
Муж и мать Катрионы также cообщали о том, что одной из причин психического расстройства девушки были инфекционные заболевания, передаваемые половым путем. Джим Керри еще в 2016 году рассказывал СМИ об угрозах от Бертона, который обещал рассказать, что это Джим заразил этими заболеваниями девушку. Но актер уверяет, что все это ложь.
В конце января разбирательства в отношении Джима Керри были прекращены.
Катриону нашли мертвой в ее собственном доме в сентябре 2015 года. Она покончила жизнь самоубийством спустя несколько часов после разрыва с Керри. Она якобы оставила предсмертную записку, в которой винила в сломанной жизни и знакомстве с наркотиками Джима Керри. Но было установлено, что письмо является подделкой.
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