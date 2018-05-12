Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл воссоздали из Lego

Виндзорский Legoland собрал версию королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Reuters.

Замок, фигурки жениха с невестой, гостей, журналистов, членов королевской семьи – всего было создано 500 Lego-человечков размером 10 см в высоту. На фигурки принца и его невесты ушло 60 деталей, на карету – полторы тысячи.

Всего же на саму Lego-свадьбу понадобилось почти 60 тысяч деталей. 11 работников трудились над ней в течение 752 часов.

Церемония бракосочетания 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл состоится 19 мая.